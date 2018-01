Na Stance Cultural Fair 2016, o tema foi “O Cidadão e a Cidadania. O meu, o seu, o nosso: Cidadania Plural”. Pautada pela ação de aprender a ser, a conhecer, a fazer e a conviver, toda a escola se mobilizou para compartilhar conteúdos desenvolvidos acerca desses temas ao longo do ano.

Também foi construída uma grande cidade com a colaboração das famílias. Alunos e pais, em casa, com muita criatividade, fizeram prédios, parques, escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais, etc. Em seguida, na escola, juntamos todas as maquetes e erguemos a nossa cidade-Stance.

Os trabalhos envolveram desde questões individuais, de se perceber a si mesmo como cidadão, até problemas globais, como trabalho infantil, escravidão contemporânea, alimentos transgênicos, meio ambiente e tudo o que diz respeito à cidade e à dura poesia concreta de suas esquinas, integrando arte, ciência & tecnologia.

