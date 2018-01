O dia 17 de março, morte de St. Patrick, padroeiro da Irlanda, marca o final do inverno e o começo da primavera no hemisfério norte. Apesar da origem irlandesa, a data é comemorada com desfiles, concertos, queimas de fogos, festas e refeições especiais em muitos países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Eis o porquê de a data ser comemorada também na Stance Dual, com o intuito de aproximar os alunos da cultura de países anglófonos, na perspectiva da Educação Bilíngue Multicultural.

Para celebrar o dia, portanto, o buffet do almoço ofereceu comidas e bebidas verdes, tendo como mote a culinária irlandesa. Na biblioteca, aconteceu uma exposição de livros e a indicação de sites sobre o St. Patrick’s Day, enquanto, em sala de aula, os professores falaram sobre o feriado e propuseram atividades para que as crianças compreendessem e aproveitassem a comemoração. Além disso, para enfeitar o uniforme, os alunos puderam vir para a aula com acessórios verdes, como meias, bonés e enfeites de cabelo, escapando de levar um beliscão!

Como parte da festa, todo ano, um pote de moedas de chocolate é deixado na Stance pelo guarda do santo, o Leprechaun, um gnomo pequeno, mas muito sapeca, que mora embaixo do arco-íris. O pote ficou exposto no Dual Games durante dois dias para que as crianças olhassem e adivinhassem quantas moedas havia lá dentro. Apenas um aluno, Ben L., do 2º B, acertou a quantidade de moedas de chocolate que havia no pote, 119. Como prêmio, ganhou o pote e generosamente dividiu as moedas com os colegas da classe.

A comemoração de feriados internacionais, além dos nacionais, portanto, é um dos muitos caminhos percorridos pela escola na busca de criar condições para uma educação bilíngue que prepare os alunos para uma vivência multicultural ampla e qualificada; ou seja, uma vivência em que as possibilidades de ação oferecidas pelo domínio linguístico, em português e inglês, sejam efetivadas com criticidade e criatividade.