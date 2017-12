A Semana da Criança na Stance Dual é repleta de muito aprendizado e diversão! Eventos especiais são propostos pela equipe pedagógica em todos os segmentos a fim de promover a integração dos alunos por meio de atividades lúdicas diferenciadas.

Acreditamos que as brincadeiras e os brinquedos propiciam o desenvolvimento global dos estudantes e, por isso, eles são bastante valorizados em nossa rotina escolar. Brincando, as crianças constituem a sua identidade, pois podem experimentar outras formas de ser e pensar, desempenhando vários personagens ou papéis sociais e ampliando seu conhecimento de mundo.

Na Educação Infantil, a programação das aulas foi diversificada ao longo de toda a semana. Os alunos fizeram piqueniques, usaram a quadra como praia, se divertiram na natação junto com as professoras de sala e realizaram várias brincadeiras com os grupos misturados. Bexigas com água, máscaras e bolhas de sabão alegraram ainda mais os dias.

Os pequenos também receberam a visita especial do palhaço Pimbolim. Ele brincou com as crianças e envolveu todos com suas histórias e palhaçadas.

Já a Oficina Especial de Jogos foi o principal evento comemorativo no Ensino Fundamental 1. Inúmeros jogos foram oferecidos e os alunos ficaram livres para circular e jogar com colegas de outras salas.

Nesse ambiente festivo, também foram realizados minitorneios dos jogos preferidos dos alunos, como Futebox (3º ano), Mancala (4º ano) e Dou Shou Qi (5º ano), além da final do Campeonato de Xadrez dos alunos de 4º e 5º ano.

A Equipe do Recreio também promoveu uma série de atividades recreativas especialmente preparadas para a Semana da Criança. Nesses momentos de intervalo, os alunos puderam participar de diversas brincadeiras na quadra e também experimentar a Oficina de Atividades Circenses.

O clima de celebração também envolveu doação e solidariedade! Num exercício de olhar para o outro, foi realizada a Campanha do Brinquedo, liderada pelos alunos de 4º ano. Orientados pela equipe pedagógica, os estudantes organizaram ações que mobilizaram toda a nossa comunidade (alunos, pais e funcionários) a fim de arrecadar, organizar e distribuir brinquedos a crianças carentes nesta semana especial.

A campanha foi um sucesso! Diversas instituições foram contempladas com as doações arrecadas pelos nossos alunos. O projeto terminou com a visita da turma da Stance a uma creche, para realizar atividades recreativas e entregar os brinquedos às crianças.

Assim, na Semana da Criança, além de se divertirem na escola, os alunos empreenderam uma bonita campanha que reafirmou o valor da doação de tempo e talento e a responsabilidade social. Esta é a base do trabalho do protagonismo infanto-juvenil!