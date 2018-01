Programa Nacional: São Paulo – Minas Gerais

Sentir a cidade, descobri-la e percorrer seus sentidos. Assim, iniciamos o Programa Nacional, flanando pelas espacialidades centrais da metrópole paulistana, enquanto os alunos do Programa Internacional vivenciavam a rotina canadense de Victoria, BC.

Percorremos e mobilizamos de pé em pé, de ônibus, metrô, experimentando o que há de melhor na cidade. Andar é escrever, ler, significar, reescrever, a partir de nossos olhos, o mundo. Os percursos contemplaram os sabores do Mercado Municipal, a fundação de São Paulo, no Pateo do Collegio, as características arquitetônicas do Cemitério da Consolação e as centralidades do consumo de vestuários, na José Paulino e na Oscar Freire.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conhecer uma escola internacional, sua rotina, exigências, espaço, permitiu aproximação de outra realidade de ensino em inglês.

Além dessas vivências, os alunos foram preparados para a viagem a Inhotim, Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais. Em Inhotim, se depararam com o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, cujas obras despertaram a curiosidade dos estudantes, instigando-os a explorar um novo percurso de reflexão proposto pela arte contemporânea e pela singularidade do lugar. Em Mariana, realizaram entrevistas com os moradores que sofreram com os problemas ambientais e sociais ocasionados pelo rompimento da barragem do Fundão. Na cidade histórica de Ouro Preto, o tom bucólico de sua paisagem interiorana foi o cenário propício para as visitas às igrejas e às obras barrocas de Aleijadinho. Experimentar a culinária mineira também foi uma atração à parte.

No retorno, os alunos compartilharam suas experiências e integraram, em seus relatos, os conceitos trabalhados ao longo desse programa, definindo-o como uma experiência única.