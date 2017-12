Programa Internacional

Programas Internacionais da Stance Dual: Argentina e Canadá

Quando viajamos, além de conhecer outros lugares, cidades, comunidades ou vilarejos, conhecemos outros mundos. Quando somos adolescentes então, viajando sem a família, a viagem se torna uma experiência inesquecível de amadurecimento e inúmeras descobertas acerca de si mesmo e do outro.

Pensando nisso, a Stance Dual organiza todos os anos dois programas internacionais para os estudantes. No 6º ano, realizamos uma viagem para a Argentina e, na passagem do 8º para o 9º ano, os alunos têm a possibilidade de fazer um intercâmbio de estudos no Canadá.

O programa da Argentina propõe atividades acadêmicas, culturais, esportivas e de lazer e, com elas, diferentes desafios e grandiosas conquistas para os jovens. Durante as férias escolares no Brasil, no mês de julho, os alunos do 6º ano passam aproximadamente 10 dias na cidade de Rosário, na Argentina. Eles ficam hospedados em hotel e, além dos passeios culturais, frequentam diariamente uma escola para viver o cotidiano de crianças argentinas e ainda aprimorar o espanhol.

Para muitos desses alunos, esta é a primeira vez que passam vários dias longe da família. A novidade, cujos efeitos já são conhecidos pela equipe Stance, possibilita o fortalecimento da autoestima e a sensação de independência e realização. Além disso, os alunos trazem na bagagem o aperfeiçoamento da língua espanhola e a consolidação de vínculos afetivos.

Mais adiante, na passagem do 8º para o 9º ano, durante os meses de janeiro e fevereiro, a escola promove uma viagem de estudos para o Canadá. Os alunos se hospedam em casas de famílias canadenses na Colúmbia Britânica e passam também um final de semana em Vancouver.

O programa possibilita aos estudantes frequentar aulas em escolas regulares, convivendo com jovens nativos, e realizar passeios culturais e atividades sociais. Ao longo de todo o ano que antecede a partida, a Stance organiza inúmeros encontros com pais e alunos, aulas preparatórias e palestras com especialistas a fim de que os jovens viajem seguros e possam aproveitar cada minuto da experiência.

Nas escolas canadenses, os alunos têm a oportunidade de participar de matérias exploratórias, como Woodwork, Drama, Cooking, Sewing, Metal Work, Home Economics, ABL (Adventure Based Learning) e Leadership. Além disso, as relações estabelecidas com as homestay families, os novos amigos feitos na escola, a adaptação a uma cultura diferente, tudo isso faz desta uma experiência singular, como relatou uma aluna: “Tive momentos inesquecíveis e memórias que vou guardar para sempre. Ter liberdade, sair com os amigos, conhecer novas pessoas, isso tudo faz parte da experiência maravilhosa que é o Canadá. Simplesmente imperdível!”

