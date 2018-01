Programa Internacional Argentina

O Programa Internacional da Argentina é uma viagem opcional, oferecida para alunos de 6° ano, que busca o aprimoramento da língua espanhola, além do desenvolvimento de autonomia, autoestima e responsabilidade. A partir de experiências diversificadas que exercitam a resolução de problemas e, com isso, a superação de desafios e capacidade de adaptação a situações e ambientes diferentes aos usuais.

Nesse ano, entre os dias 02 e 11 de Julho, o grupo de alunos do 6°ano pôde desfrutar da hospitalidade argentina e participar de diversas atividades, conhecendo melhor essa rica cultura e vivendo novas e, certamente, inesquecíveis experiências!

Momentos culturais, como a visita ao Monumento à Bandeira e a participação na celebração dos 200 anos de Independência Argentina, dividiram espaço com os criativos passeios aoJardín e Museo de Los Ninos, à Isla de los Inventos e com o contato com a natureza na Granja de La Infancia e na divertida fazenda Doña Chacra.

Intercalados com os passeios, o grupo experimentou um pouco da rotina argentina, tendo aulas na escola Complejo Educativo Alberdi, passando um dia com famílias de Rosario e, principalmente, construindo laços duradouros com os colegas, brasileiros e argentinos, com quem dividiram esses especiais 10 dias!