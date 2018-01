Programa Internacional Canadá

Dois meses de experiências inesquecíveis! Foi assim que o ano de 2016 começou com mais uma turma da Stance no Canadá. Como de costume, fizemos uma parada inicial em Vancouver, onde os alunos puderam descansar da longa viagem e também participar de atividades sociais e culturais que ajudaram na adaptação ao clima e ao fuso horário. Os estudantes visitaram o mercado municipal da Granville Island, o Museu de Ciências e o Aquário de Vancouver. Depois, seguiram para Victoria, capital da Columbia Britânica. O grupo foi acolhido pelas homestay families e dividido em diferentes colégios da cidade. A rotina escolar envolveu tanto matérias tradicionais quanto exploratórias, como Woodwork, Drama, Dance, Fine Arts, Home Economics, entre outros. A Stance também proporcionou aos alunos encontros quinzenais aos finais de semana para a realização de atividades em grupo. Juntos, assistiram a um jogo de Hockey, visitaram a pacata Sidney, aprenderam típicos esportes canadenses, como curling e patinação no gelo, e viajaram para Mount Washington, onde puderam brincar na neve e praticar snowboard. Foram dois meses intensos, com experiências e aprendizados que farão parte da memória de todos para sempre!

Programa Nacional: São Paulo – Minas Gerais

São Paulo

Flanar

Caminhar e vivenciar a cidade que não vejo, não conheço, mas, reconheço.

Vazio e ocupado, claro e escuro: “Diálogos no Escuro”.

Mobilidade? A pé, de ônibus, de metrô, de carro: o deslocamento nos faz refletir e aprender os códigos da cidade.

E assim, flanando, andando, olhando e escutando, sentindo a cidade, o Programa Nacional viveu e vivenciou a Arte,o Contemporâneo e o Antigo, estabelecendo as relações das interferências e influências.

Minas: Inhotim e Ouro Preto

“Viajar é preciso, viver não é preciso”, eis o verso provocativo e disparador das discussões preparatórias para a novidade do Programa Nacional de 2016: a viagem para Inhotim e Ouro Preto. Unida ao mote do flanar – cerne das propostas do Programa Nacional –, o lirismo de Fernando Pessoa impulsionou o olhar e a descoberta de cada integrante dessa viagem que iniciou em 16 de fevereiro no Instituto Inhotim (Brumadinho/MG), desbravando o universo contemporâneo, e seguiu até 19 de fevereiro, em Ouro Preto/MG, com a contemplação do Barroco.

Experiência do olhar, do sentir, na bela síntese da aluna Clarisse (9º ano A): “Uma imensidão de palavras novas percorrendo sua mente em minutos. Uma explosão de sentimentos a cada segundo. Um novo universo correndo por nossos olhos.”