Programa de alfabetização de funcionários da Stance Dual

Na perspectiva da Stance Dual School, a comunidade escolar envolve direta ou indiretamente funcionários, pais e alunos. Todos estes são considerados agentes educativos corresponsáveis por colocar em prática a missão escolar. Assim, composta por profissionais com diferentes formações, a escola preocupa-se sempre em agenciar os múltiplos espaços e as diversas relações.

Com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento de seus funcionários, a Stance incentiva todos a participar de cursos e atividades de formação, internas ou externas. Buscando a interação e a troca de conhecimento entre as equipes dos variados segmentos, propõem-se também constantes encontros pedagógicos, além de reuniões integradas para que os princípios e as ações da escola sejam alinhados em conjunto. Outra prática comum, que visa ao desenvolvimento das equipes, é a integração em atividades esportivas opcionais (futebol, vôlei e dança) após o período de trabalho e em eventos sociais, criando-se a possibilidade de desfrutar de momentos de lazer coletivos.

Foi nesse contexto que se criou também, há dois anos, o Projeto de Alfabetização dos Funcionários que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular.

As aulas acontecem semanalmente e o primeiro e grande desafio do professor é transmitir confiança aos alunos e mostrar que eles são capazes de ler e escrever. Dessa forma, pensando em uma educação democrática e libertadora e considerando as necessidades pessoais e sociais, as aulas vão além de um aprendizado meramente linguístico. Cada encontro é planejado com o objetivo de valorizar o conhecimento e experiência de cada um, procurando motivar os alunos e dar condições para que ampliem seus conhecimentos e possam utilizá-los no dia a dia.

Nesse contexto, uma experiência muito interessante foi trabalhar com o gênero cartão na ocasião do aniversário da Stance Dual e da Diretora da escola. Num primeiro momento, a professora levantou os conhecimentos prévios dos alunos quanto às especificidades do gênero como, por exemplo, as situações em que podemos ou devemos utilizá-lo e quais as mensagens que queremos passar.

Em seguida, o tempo foi destinado a discutir a estruturação do texto a partir das ideias dos alunos, até finalmente realizarem a escrita do cartão. Com o apoio da professora e das informações expostas no quadro, cada um escolheu a mensagem que gostaria de passar e escreveu um cartão que foi entregue à Diretora.

O projeto tem sido um sucesso, motivando os funcionários-alunos e abrindo para eles novas possibilidades de capacitação e participação social. Inclusive, a próxima etapa desses estudos já está traçada: daremos início à inclusão digital. Assumir responsabilidades e agir criticamente nas questões sociais, culturais e ambientais da sociedade contemporânea é uma das missões da Stance Dual School, e este é mais um dos meios que nos permitem colocar essa missão em prática para além do projeto pedagógico desenvolvido diariamente com os alunos.