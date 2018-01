Olimpíadas 2016 na Stance Dual School

Desde o início, o planejamento acadêmico da Stance para 2016 mantém o olhar atento para este ano especial, em que recebemos os Jogos Olímpicos em nosso país. Ao longo das duas semanas intensas de competições, organizamos várias atividades e espaços com o objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos acerca dos diferentes esportes que fazem parte do evento. Foi assim também que surgiu a inspiração para a capa da agenda dos alunos neste ano. Ela retrata a geografia do país, traz ícones da cidade-sede, menciona alguns esportes e celebra o envolvimento mundial e a união das pessoas por e para o evento.

Em sala de aula, os professores empenharam-se em relacionar os conteúdos a serem desenvolvidos ao contexto olímpico. Desde as séries iniciais, exercícios de matemática ou português foram baseados em temas esportivos, propondo contagens de jogadores, placares, etc. Nas aulas de Educação Física, diversas modalidades foram exploradas. Nos jogos de futebol, handebol, vôlei, etc., os times foram montados representando seleções olímpicas. E, além da prática de esportes, aproveitamos esses momentos para conversar com os alunos sobre atletas importantes, recordes e fatos que marcaram a história dos jogos, ao mesmo tempo em que ficou exposto no pátio um mural de esportes no qual todos os dias o quadro de medalhas era atualizado e diferentes matérias dos jornais foram afixadas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Biblioteca Mrs. Fusiarska, após extensa pesquisa, elaborou-se uma grande exposição sobre os Jogos Olímpicos e suas personalidades históricas. Para isso, houve o apoio de vários departamentos da escola e a biblioteca se tornou um dos polos de conhecimento e discussão sobre esportes e esportistas. Os alunos puderam saber mais sobre as modalidades, se encantaram com as mascotes históricas, manusearam moedas comemorativas, conheceram esportistas e aprenderam um pouco mais sobre as bandeiras e curiosidades dos países participantes. No encerramento da exposição, o coordenador de Educação Física, Cláudio Fernandes, fez uma palestra sobre as conquistas esportivas da Stance e mostrou alguns dos troféus e medalhas conquistados pela escola ao longo dos anos.

A Educação Infantil não ficou de fora. As crianças ficaram bastante motivadas e participaram intensamente deste momento histórico no Brasil. A fim de promover um contato direto delas com o evento, convidamos um ex-atleta da seleção brasileira de Handebol, Marcelo Didier, para nos fazer uma visita. Marcelo, gentilmente, nos presenteou com sua história e suas conquistas, trouxe medalhas, troféus e um vídeo com seus principais gols. As crianças fizeram muitas perguntas a ele; e uma delas foi: “– Você perdeu muitos jogos?” Esta foi a deixa para Marcelo encerrar sua visita com uma linda lição: “– Perdi muitos jogos, ganhei muitos, perdi, ganhei, perdi e ganhei, mas o mais importante é que me diverti muito e gostava muito do que eu fazia. Perder faz parte do esporte e não tem problema nenhum.” Que este verdadeiro espírito olímpico esteja sempre presente nas brincadeiras e nos jogos nas escolas também!