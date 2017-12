O Formato Sensato de Saber +

Simpósio Stance Dual 2017 com a participação dos pais

Em 31/07, foi realizado o Simpósio Stance Dual, do qual participaram pais e equipe pedagógica para discutir fundamentos do trabalho de formação curricular e humana da escola. As apresentações foram conduzidas por grupos de professores e coordenadores da Stance, em cinco diferentes sessões, descritas abaixo, nas quais os pais foram convidados a se inscrever.

Em “A escola, os conteúdos e os projetos integrados”, refletiu-se sobre a Missão Stance Dual e a construção de um currículo bilíngue atualizado, que ultrapasse os conteúdos formais e esteja sempre articulado com a vida cotidiana. A discussão contemplou ainda o desenvolvimento de projetos e a integração de diferentes áreas na resolução de problemas com criatividade e de forma colaborativa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra sessão de debates intitulou-se “Tecnologia e criatividade”. Foram propostas vivências práticas de como a tecnologia é empregada na formação de alunos críticos e autônomos. Em atividades interativas, buscou-se mostrar os trabalhos realizados em cada um dos segmentos (Infantil, EF1 e EF2) e a integração das tecnologias de informação e comunicação com as demais disciplinas do currículo da Stance Dual.

Apresentar um panorama sobre a educação bilíngue e discutir seus princípios foi o tema da mesa “Educação bilíngue e os desafios atuais”. Considerando o trabalho de formação realizado há 27 anos na escola, pautado em uma perspectiva multicultural que visa o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, relatou-se o encaminhamento do curso desde a Educação Infantil até o 9º ano.

Por outro lado, ações de voluntariado têm permitido discussões sobre valores como ética e cidadania, além de estimular a solidariedade e a cultura da paz. Esse foi o tema da sessão “Convivência e ações sociais” que, na Stance Dual, são vistas como possibilidades de o estudante relacionar-se com o outro ética e responsavelmente, o que é essencial numa sociedade democrática. Discutiu-se assim como a convivência é abordada na escola e como os projetos de ação social podem enriquecer a formação do indivíduo e a sua percepção das diferentes realidades.

Finalmente, foi a vez de discutir “Educação Física e saúde”. Os programas de Educação Física da Stance Dual têm como princípio estimular a atividade física voltada para a promoção da saúde e levar os alunos a perceber o valor de se adotar um estilo de vida saudável, no qual o exercício físico seja um componente cotidiano e um meio de socialização. Abordou-se a importância da atividade física contemplando práticas corporais, desportivas, aulas de natação, jogos e atividades monitoradas nos períodos de recreio, e também os eventos esportivos externos que possibilitam a prática da convivência.

Foi enriquecedor contar com a presença dos pais para compartilhar momentos de diálogo acerca do trabalho desenvolvido com excelência nesses 27 anos de educação. Além do estudo e pesquisa que fazem parte do dia a dia da equipe pedagógica, esses encontros permitem a constituição de uma base sólida para que os alunos formados na Stance Dual saiam aptos a cursar escolas internacionais e nacionais, atuando em contextos bilíngues de forma crítica e reflexiva.