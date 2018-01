O Esporte Stance com força total

Entre os meses de junho e setembro, a Stance Dual School participou de quatro torneios em diferentes instituições da cidade de São Paulo. O primeiro, em junho, foi o Torneio Triangular de Futsal, na Escola Gracinha, onde esteve presente a equipe feminina Sub 14 (nascidas em 2002 e 2003). Nossas meninas jogaram com muita vontade e venceram todos os jogos, o que resultou na medalha de ouro para a Stance nesse torneio!

Depois, no segundo semestre, nos dias 27 e 28 de agosto, foi a vez de participarmos da 35ª Olimpíada das Escolas de Esportes do clube “A Hebraica”, de São Paulo. Nossos alunos competiram demonstrando empenho em diferentes modalidades, como natação, atletismo e voleibol, e levaram a escola ao pódio várias vezes ao longo desses dois dias de competições.

Logo em seguida, entre os dias 5 e 8 de setembro, a Stance esteve presente com a equipe feminina de Futebol Society Sub-14 (nascidas em 2002 e 2003) nas Olimpíadas do Colégio Santa Cruz. Os jogos foram bastante disputados e as meninas fizeram mais uma brilhante participação, demonstrando muito entrosamento, e também levaram o ouro nesse evento!

Por fim, ao longo da primeira quinzena de setembro aconteceram os Jogos de Integração do Colégio Rainha da Paz. As equipes de Futsal da Stance participaram em quatro diferentes categorias: masculina sub 12 e sub 13 e feminina sub 12 e sub 14. Essa competição envolveu mais de dez escolas de São Paulo, com equipes de alto nível, e teve partidas disputadíssimas. Jogando em equipe e com muito esforço, a Stance Dual conquistou três medalhas de ouro!

Parabenizamos todos os alunos que representaram a escola nesses eventos, demonstrando vontade de vencer e muito respeito a todas as equipes, árbitros e professores em todos os torneios.