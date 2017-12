Nova parceria possibilita a alunos da Stance cursar a High School no exterior

A Stance Dual School, escola bilíngue que completa 27 anos realizando um trabalho exemplar de formação de alunos críticos e criativos no mundo globalizado, acaba de firmar mais uma parceria. Para atender a uma crescente demanda das famílias interessadas em educação internacional e também com o objetivo de ampliar as possibilidades dos alunos para continuidade dos estudos no Ensino Médio, a Stance agora é parceira da EF Academy.

Jennifer Hepworth, Presidente da EF Academy, e Cláudia Leite, Diretora de Admissões no Brasil, estiveram na Stance recentemente para estreitar os laços entre as escolas. No encontro, foi oficializado que nossos alunos terão um processo de admissão diferenciado, levando-se em conta a qualidade da educação bilíngue adquirida na Stance. Nossos estudantes formados no 9º ano saem proficientes em língua inglesa e preparados para os desafios do Ensino Médio internacional.

A EF Academy tem escolas nos Estados Unidos (Nova York) e na Inglaterra (Torbay e Oxford). Seus programas, em sinergia com o Projeto Político Pedagógico da Stance, objetivam o desenvolvimento do potencial humano, assim como das qualificações necessárias para a formação de cidadãos e profissionais bem-sucedidos neste globalizado século XXI.

A missão das escolas internacionais da EF Academy é abrir um mundo de oportunidades para alunos do Ensino Médio, proporcionando-lhes um nível incomparável de educação no exterior e os preparando para o ingresso na universidade e para um futuro sem fronteiras.

Para que nossos alunos do 9º ano pudessem vivenciar a dinâmica das aulas da EF Academy, um de seus professores mais renomados, Mr John Dohrmann esteve na Stance no dia 8 de maio para ministrar uma interessante aula sobre Branding. O encontro proporcionou aos alunos a chance de aprender sobre um tema relevante e fazer perguntas sobre os programas oferecidos, pois a Diretora de Admissões, Cláudia Leite, também compareceu.



Esperamos que a semente representada com essa parceria se multiplique em inúmeras histórias de sucesso!