Jogos de Tabuleiro no Currículo da Stance Dual

Nos últimos anos, temos visto um aumento no uso das novas tecnologias portáteis e as crianças têm seguido essa tendência naturalmente. Com isso, muitas vezes o grande prazer de jogar cara a cara com o outro e manipular peças acaba se tornando secundário. Diante desse panorama, há anos a Stance Dual School vem apostando em aulas de xadrez e outros jogos de tabuleiro como parte do currículo escolar.

Alunos jogando na hora do recreio.

Na maioria das instituições educacionais, essa prática é bem comum na pré-escola, mas quando chega o Ensino Fundamental, os currículos são carregados de conteúdos formais e as atividades lúdicas se limitam aos momentos de lazer das crianças em casa. Por isso, na Stance, os jogos são trabalhados uma vez por semana, em língua portuguesa e inglesa, alternadamente, como recurso didático-lúdico, com a finalidade de contribuir no processo de aprendizagem dos alunos e procurando tornar as aulas mais prazerosas. Essas atividades são ministradas pela professora de sala e pela especialista, buscando sempre relacionar o jogo aos conteúdos que estão sendo desenvolvidos nas disciplinas. Ademais, nos horários de recreio, há um espaço unicamente destinado aos jogos que é sempre procurado por muitas crianças ávidas para jogar a imensa variedade do acervo da escola.

A proposta de incluir os jogos de tabuleiro no currículo aumentou o repertório dos alunos e multiplicou as possibilidades de experimentarem diferentes formas de interação. Além disso, do ponto de vista didático, criou-se um excelente laboratório para desenvolver saberes extremamente necessários, mas que não podem ser imediatamente abordados através do currículo formal. Os jogos proporcionam um ambiente de aprendizagem estimulante, em que os estudantes lidam tanto com desafios cognitivos como emocionais, sociais ou éticos. Nesses momentos, as crianças vivenciam brincando situações-problema e emoções (gerenciamento de recursos, gratificação adiada, uso de táticas, atenção, cooperação, harmonia, etc.) que certamente se repetirão, de outras formas, no dia a dia.

Luccia Ghisalberti

Professora Especialista em Jogos Educativos