Projeto de Ação Social: 7º ano Stance Dual e Escola Helen Keller

Na Stance Dual School, cada ano do Ensino Fundamental II se dedica a um projeto social diferente. No 7º ano, buscamos sensibilizar os jovens para a questão das necessidades especiais, voltando-nos para as deficiências auditivas e a importância do respeito à diversidade. Então, em parceria com a Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Helen Keller, proporcionamos aos nossos alunos uma oportunidade de integração e vivência com crianças e adolescentes com deficiências auditivas.

No primeiro semestre, nossos alunos visitam a escola Helen Keller no bairro da Aclimação e, no segundo semestre, um grupo de lá vem à Stance retribuir a visita. Este último encontro ocorreu no dia 26 de outubro de 2016 e a programação incluiu apresentações de dança e performances de nossos estudantes com o intuito de dar as boas-vindas aos visitantes com música, dança e mímica. Houve também lanche coletivo, tour guiado pelas próprias crianças e uma animada gincana de integração da qual participaram todos os alunos de ambas as escolas. O entusiasmo e o empenho de nossos alunos para se comunicar através da língua de sinais fizeram do encontro uma marcante experiência de aprendizado.

Na ocasião, alunos da Helen Keller também homenagearam estudantes da Stance pela organização de uma festa de aniversário solidária que arrecadou uma quantia suficiente para a compra de um projetor, uma tela e um computador para a escola.

Além dessas atividades, nas aulas de Orientação Educacional, discutimos a importância do olhar respeitoso em relação à diversidade, a fim de colocar em prática os valores que orientam nossa vida em comunidade: respeito, justiça, igualdade, liberdade e fraternidade. Conversamos também sobre a cultura surda, sua língua e suas especificidades.

Nas discussões, os alunos foram preparados para as visitas, que representaram reais oportunidades de comunicação e quebras de paradigmas equivocados sobre o universo dos deficientes auditivos. Através de atividades lúdicas e troca de experiências, nossos alunos aprendem e ensinam ao mesmo tempo em que fortalecem seu protagonismo como cidadãos de uma sociedade verdadeiramente plural e acolhedora da diversidade.

Adriana Graciano

Professora de Orientação Educacional do 7º ano