Halloween na Stance

A data de 31 de outubro é conhecida como Halloween, festa típica originária dos países de origem anglo-saxônica. Na Stance Dual School, a data foi comemorada em grande estilo:alunos e professores se fantasiaram e decoraram as salas com abóboras, vassouras, fantasmas, bruxas, morcegos, entre outros.

Com uma programação que integrou as classes, as crianças da Educação Infantil participaram de brincadeiras na quadra e atividades de música, artes (pumpkin, teatro de sombra) e culinária (dragon eye, banana ghost, sanduíche de múmia e vampiro), além de visitarem a casa da bruxa, aonde o 1º ano também foi ouvir uma boa história assustadora e ganhar suas gostosuras.

Os alunos de 1º a 5º ano fizeram várias brincadeiras e atividades preparadas pela escola e pelos professores de inglês, além de ouvirem histórias típicas dessa data, como de Jack O’Lantern, fantasmas, bruxas e monstros. Casas mal-assombradas também fazem parte das festividades e os alunos de 2º a 5º ano visitaram a Sala do Susto.

No EF2, os alunos realizaram atividades nas aulas de Language e Espanhol (Dia de los Muertos). Eles decoraram suas salas e enfeitaram as portas, que foram objeto de um concurso, cujos juízes convidados foram os alunos do 5º ano e decidiram que o 7º ano C levaria o prêmio de porta mais original.

Durante o recreio da manhã, professores e alunos de 5° a 9° ano desfilaram fantasiados. As cinco fantasias mais criativas foram premiadas. Contamos com horripilantes zumbis, bruxas, múmias e diabos, mas também não faltou a originalidade das fadas, anjos, policiais e bichinhos.

Assustem-se com os personagens que nossos alunos criaram para esse dia especial!