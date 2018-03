Todo o trabalho do Kinder 3 tem como pano de fundo a língua inglesa e foi nesse contexto que apresentamos aos pequenos o mundo animal, em uma relação cercada de carinho, cuidado e muito aprendizado.

Nas turmas do Kinder 3, o trabalho Getting to know the animals proporciona às crianças o contato com alguns animais, como, por exemplo, os da fazenda. Após a leitura do livro The Farmer and the Beet, nossas crianças dramatizaram, brincaram e conversaram sobre a postura de cada um dos personagens envolvidos na história.

O cuidado com os animais é apenas parte desse rico contexto e rapidamente as discussões foram direcionadas à colheita de beterraba, raízes, frutas e alguns vegetais. As crianças produziram esses alimentos com materiais de artes e simularam uma horta, onde colheram e brincaram com muito entusiasmo. A beterraba, a couve e a cenoura transformaram-se em tinta, liberando o aroma e a cor peculiar de cada um deles e deixando marcas nas atividades de registro.

Além disso, com a beterraba, os alunos fizeram pão. Amassaram, sovaram, misturaram e assaram para o café da manhã seguinte. Dessa maneira, o eixo da transformação na área de ciências foi contemplado neste trabalho de forma lúdica e prazerosa.

A visita à fazendinha “Estação Natureza” finalizou o trabalho e proporcionou a vivência de uma situação real de uso da língua inglesa, além do contato com a vida na fazenda, os animais e os cuidados com eles.