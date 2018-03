Teatro – Game Over Produção Coletiva – 9º ano

No dia 3 de novembro, a comunidade Stance Dual teve a oportunidade de assistir a Game Over, o espetáculo do 9º ano que marca o fim do curso de Performing Arts, assim como inicia o processo de despedida dos alunos da escola.

Ao longo do ano, os estudantes experimentaram a criação coletiva, um modo de fazer artístico surgido nos anos 60 no qual todos os elementos da encenação são vivenciados e discutidos por todos os integrantes do grupo. Os desafios de escolher um tema que desse conta dos desejos de cada coletivo foram inúmeros: explicar suas ideias, testá-las, convencer os demais e, muitas vezes, abrir mão em detrimento do desejo da maioria, ou do mais adequado às escolhas do grupo. As funções de uma produção teatral também foram exercitadas – criação e execução de cenários, figurinos, sonoplastia, comunicação visual –, além da escrita do texto, direção e interpretação. O resultado foi um processo intenso, provocador e marcante para todos os envolvidos.

A peça fala sobre um grupo de amigos que se reúne para jogar videogame e é transportado para dentro do jogo. Os personagens enfrentam uma série de desafios e conflitos para encontrarem o caminho de volta para casa. Como metáfora do momento de despedida dos alunos do 9º ano e dos novos caminhos a serem trilhados no Ensino Médio, Game Over mostra a confiança na amizade e na jornada que se fez e a que ainda está por vir.