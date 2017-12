Fórum Latino-Americano de Urbanismo da Stance Dual School

Em 2015, durante uma reunião de formação de professores, surgiu a ideia de realizar um trabalho integrado entre várias matérias, no qual os alunos pudessem estudar os desafios de comunidades da América Latina e apresentar possíveis soluções.

A partir desses encontros, docentes de diferentes áreas – Language, Math, Science, Social Studies, Português, Ciências e Espanhol – desenvolveram o projeto interdisciplinar chamado Latin America Urbanism Forum, que foi expandido e aprofundado nos anos seguintes, inclusive em 2017.

No início do 3º trimestre, depois de terem estudado as características de diversos bairros de grandes cidades latino-americanas, os alunos de 6° ano assumiram papéis de ativistas/membros de ONGs que visavam propor intervenções urbanísticas que, de algum modo, pudessem melhorar a qualidade de vida dos moradores desses bairros.

Para tanto, se dividiram em grupos de trabalho nos quais cada membro devia exercer uma de quatro profissões, nomeadamente biólogo, sociólogo, engenheiro e arquiteto/urbanista. Os projetos elaborados pelos grupos tinham ainda de atrair possíveis investidores, papel este assumido por aqueles que assistiam às apresentações dos colegas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O conteúdo de cada disciplina foi ensinado e ampliado à medida que questões específicas iam surgindo no desenvolvimento do projeto, com o engajamento dos alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer, discutir e trazer soluções a problemas enfrentados nas regiões estudadas. O envolvimento das crianças foi tão intenso que alguns finalizaram o Fórum se dedicando ao serviço comunitário em comunidades de São Paulo.

Dessa forma, esta empreitada trouxe não apenas ganhos acadêmicos, mas também a certeza de que estamos formando cidadãos críticos e atuantes, prontos para transformar a realidade ao invés de reproduzi-la.