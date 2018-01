Formação Continuada Equipe Stance

Inspirações para um novo olhar

O ano letivo começou com um convite para toda a equipe da escola: docente, administrativa e manutenção para uma atividade coletiva e interativa. Após um bate-papo inicial em que cada um pôde compartilhar um pouco de suas férias, nossa diretora deu boas-vindas a todos e contou as novidades para 2016.

Na sequência, Cuca Righini e Denise Curi, especialistas em Dinâmicas das Práticas Contemplativas organizaram atividades para estímular a reflexão individual e coletiva, possibilitando um novo olhar para si mesmo, para o outro e para a escola. Para coroar o encontro, tivemos um lanche coletivo preparado pelo nosso ex-aluno Heitor Raimundo, hoje chefe de cozinha, formado pela Universidade SENAC, que emocionou antigos professores.

Ao final das atividades, veio a satisfação pela participação ativa de todos, reafirmando o compromisso da nossa instituição com a formação do cidadão íntegro, autônomo, conectado com sua essência e seus valores e protagonista de sua própria vida.

Desafios do mundo moderno

Em 12/02 tivemos a presença da palestrante Gisela Campiglia, que abordou o tema “Ansiedade, o mal da modernidade” com a equipe da manutenção da Stance Dual. Nesse bate-papo, discutiu-se a dinâmica do mundo moderno que impõe um ritmo frenético e conduz as pessoas a acelerar cada vez mais sua rotina. Ao final do encontro, Gisela colaborou com sugestões para controlar a ansiedade e viver de forma saudável e produtiva.

Simpósio Puc

Alunos e professores da Stance Dual participam regularmente do projeto Digit-M-Ed Brasil, desenvolvido pelo grupo de pesquisas LACE (Linguagem em Atividades no Contexto Escolare), da PUC-SP. A última edição do evento foi no dia 12 de março e a turma da Stance esteve presente.

Sob orientação das professoras Feliciana A., Maria Cristina M., Penélope R. e Danielle G. e outras alunas apresentaram pôsteres que sintetizavam seus trabalhos desenvolvidos nas aulas de Projeto Pessoal – Sociedade: Empática? (Latife H.) e Consumismo: Tem certeza de que você precisa disso? (Sofia C.). Além delas, os alunos Matheus R., Beatriz A. e Beatriz L. participaram compondo uma mesa de discussão sobre o entrelace entre a escola e o mundo na visão dos jovens. Para quem pôde participar, foi um momento de grande emoção. Foi possível observar o desenvolvimento pessoal, comunicativo e cognitivo dos alunos, impulsionados por uma educação de qualidade e ampliados pela participação neste projeto.

Construindo uma linguagem comum

Com o objetivo de compartilhar, construir e compreender a importância da MISSÃO que norteia a Stance Dual na sua trajetória educacional, aconteceu no dia 19 de março um encontro de formação muito especial e produtivo com todos os funcionários da escola.

Nossa diretora educacional, Eliana, fez a abertura do encontro falando sobre a importância e a satisfação de ver toda a equipe presente e a expectativa de um trabalho produtivo ao final da manhã. A assessora de princípios educacionais, Fernanda Liberali, discorreu sobre a importância de conhecer a MISSÃO da escola e o papel de cada um nessa construção coletiva.

Num exercício democrático, professores, equipe administrativa, de manutenção e da cozinha contaram suas experiências em cada setor e alinharam pensamentos e ações comuns que contribuem para a construção do conhecimento de nossos educandos, coerente com a MISSÃO da escola.Ao final da dinâmica, todos saíram com um “gostinho” de quero mais!