Final de um ciclo – 9° ano

A turma do 9° ano fecha sua passagem pela Stance Dual School com um leque grande de atividades. Desde o começo do ano, com dois olhares diversificados, os estudantes fizeram uma imersão cultural bastante intensa. São elas o Programa Nacional, com sua passagem por São Paulo e Minas Gerais, e o Programa Internacional, com a passagem dos estudantes pelo Canadá.

Os alunos também tiveram um trabalho riquíssimo com a Iniciação Científica. Com um projeto desenvolvido desde o 8° ano, os estudantes, sob a tutoria de um professor orientador, avançaram em sua pesquisa com um tema de sua escolha, das mais diversas áreas, produzindo ao final um artigo científico. Além do artigo, ainda houve, como decorrência do trabalho de Iniciação Científica, uma sessão de apresentação de pôsteres e arguição de trabalhos. Certamente, é uma experiência que já naturaliza os nossos estudantes com um tipo de trabalho muito comum à vida acadêmica.

Ainda com as atividades com seu fechamento agora no fim do ano, tivemos a apresentação da peça de teatro, como criação coletiva dos estudantes, fruto do trabalho das aulas de Performing Arts, já apresentada neste blog, o Yearbook e a Pintura do Muro. Cada uma dessas atividades é bastante significativa, pois vai marcando a passagem dos alunos pela escola.

Os estudantes também deixam suas marcas na escola. O Yearbook é uma delas. É um trabalho produzido pelos estudantes, em um momento em que se constrói a visão do grupo acerca da escola da qual fazem parte. No Yearbook, os estudantes mostram como a escola foi significativa para eles, com os momentos marcantes de sua estada por aqui.

A outra marca, essa sim com tintas e desenhos, é a Pintura do Muro. Esse já é um rito tradicional para as turmas de 9° ano da Stance Dual, em que os estudantes, conjuntamente, pintam um mural. No mural de 2016, cada estudante pintou sua “porta”. Em cada uma dessas portas se tem as preferências, as cores, os números e os símbolos marcantes para cada um. É uma maneira de nos fazer lembrar de uma turma muito querida.

Vale lembrar ainda que nossos estudantes entraram em todas as escolas de Ensino Médio de suas escolhas.

Por fim, esta estada será encerrada com a cerimônia de formatura. É um momento festivo, em que se confraternizam escola e família, com homenagens e os melhores desejos de um Ensino Médio bastante proveitoso. E que o lastro e os laços construídos pela vivência na Stance sejam sempre sólidos!!!