Festa Junina Beneficente 2017

A Ação Social está presente em todo o planejamento pedagógico da Stance Dual School. Entre as várias ações e reflexões empreendidas durante o ano letivo, são realizadas diversas campanhas, visitas a creches e asilos e atividades conjuntas com outras entidades de assistência social.

O ápice desse trabalho é atingido na Festa Junina Beneficente anual, que envolve toda a comunidade Stance no empenho de fazer o Bem e ainda se divertir com atividades de confraternização, jogos e comes e bebes.

Neste ano, a festa aconteceu num sábado alegre e ensolarado e atraiu mais de 2000 pessoas. Na semana que antecedeu o grande evento também promovemos o contato dos alunos com a cultura brasileira de diversas formas. Houve degustação de doces, almoço com pratos típicos, atividades artísticas – incluindo confecção pelos alunos de brindes para o dia da festa – e apresentações dos sanfoneiros, que animaram as diversas festas internas preparando todos para o evento.



Pais, alunos e toda a equipe da escola trabalharam na arrecadação de brindes, organização da festa, venda de rifas, caixas e barracas de brincadeiras e comidas. Além das diversas quadrilhas e do disputado bingo, ex-alunos encontraram amigos e antigos professores com o som da sanfona ao fundo.

A festa foi um sucesso, pois contou com o empenho e engajamento de toda a comunidade. A renda atingiu seu recorde e foi compartilhada pelas seis instituições sociais selecionadas: Creche Aconchego 1, Aconchego 2, Espaço Iluminar, ADD, Escola Helen Keller e Assistência Vicentina de Vila Mascote.

Parabéns a todos!