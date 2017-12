Dia da Família 2017

Extrapolar os muros da escola e ocupar um espaço público da cidade permite a todos exercer plenamente os valores de cidadania e responsabilidade socioambiental trabalhados dia a dia em sala de aula.

Diante disso, a Escola Stance Dual organiza anualmente o Dia da Família, com o objetivo de promover uma grande confraternização entre toda a comunidade escolar: funcionários, alunos e suas famílias. Comemora-se, dessa forma, simultaneamente o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Dia dos Avós, Irmãos, Tios, Amigos, etc.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento ocorre sempre no mês de abril, em um parque público da cidade de São Paulo, e oferece atividades lúdicas e de diversão para todos. Um grande piquenique coletivo é a principal atração do dia, em que todos abrem suas toalhas e compartilham deliciosos quitutes.

Em 2017, numa manhã de sábado em que a garoa fina, típica da cidade de São Paulo, deu lugar ao sol que discretamente foi iluminando e aquecendo o Parque Burle Marx, realizou-se mais uma edição do evento. Toda a comunidade Stance Dual pôde se confraternizar num ambiente acolhedor e descontraído, aproveitando, além da energia do piquenique, a boa companhia, o bate-papo e as atividades descontraídas.

Pais e filhos participaram de uma trilha ambiental, brincaram com bolas e bolhas de sabão e dançaram zumba. A gincana promovida pela equipe de Educação Física da escola fez as crianças se deslocarem pelo parque e também contribuiu para o clima de celebração.

Além de uma grande confraternização, o Dia da Família é também uma realização prática da integração dos princípios educativos com a atuação dos jovens em sociedade!