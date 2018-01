Dia da Família 2016

Neste ano, o cenário encantador escolhido para abraçar a comunidade Stance Dual no Dia da Família foi o Parque Buenos Aires. Numa bela manhã ensolarada, num ambiente acolhedor e descontraído, alunos, familiares e equipe Stance puderam se confraternizar e participar de brincadeiras, ouvir histórias e apresentações musicais e ver a exposição promovida pelas famílias.

No espaço Praça das Mães, foi montado um minimuseu com objetos de diferentes países emprestados por algumas famílias para enriquecer a Exposição Multicultural, valorizando diferentes regiões do mundo.

As crianças também participaram da brincadeira ”Onde está Wally”, procurando o personagem pelo parque e tirando fotos em um painel especial. O momento do piquenique uniu as famílias, que trocaram guloseimas e papearam.