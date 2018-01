Cultura Popular: Isso aqui é um pouquinho de Brasil!

A Biblioteca Mrs. Fusiarska, da Stance Dual School, preparou uma grande exposição para comemorar o Dia da Cultura Popular. A exposição foi montada com a ajuda das professoras do EF2, Renata Medeiros, Luciana Sobral e Alessandra Menezes, e das professoras de Música, Fernanda e Miriam, e enfatizou a música brasileira. A mistura de ritmos, instrumentos musicais e belas ilustrações artísticas das nossas principais manifestações culturais serviram para mostrar a riqueza e a diversidade musical do país. Caricaturas, discos de vinil e uma vitrola deram destaque aos nossos artistas e, durante vários dias, pudemos conversar com os alunos sobre seus gostos e conhecimentos de música.

O Boi Bumbá e as ilustrações da artista Lu Paternostro sobre as principais danças tradicionais, como maracatu e frevo, trouxeram um colorido a mais para a exposição. Atravessando as fronteiras da Biblioteca, os professores Mr. Crawford e Mr. Godoy se vestiram de bois e passearam por diferentes espaços da escola, fazendo a alegria de todos.

Além da música, as lendas e brincadeiras também foram lembradas. No Espaço Mondrian, livros e personagens folclóricos ficaram expostos e a bibliotecária Adriana Luz contou histórias durante os recreios. No pátio, o Projeto Livro Livre ganhou uma decoração especial com os brinquedos e brincadeiras que passam de geração a geração.