Com o objetivo de integrar alunos de diferentes idades, realizamos mensalmente uma oficina com todas as séries da Educação Infantil e, semanalmente, com as crianças de 4 e 5 anos. As salas de aula são preparadas pelas professoras com propostas diversificadas de jogos simbólicos e as crianças são divididas por interesse, se revezando e se inscrevendo conforme o número de vagas.



Alunos de 2 a 5 anos de idade interagem trocando experiências e informações, ampliando, assim, o seu repertório de brincadeiras e a possibilidade de se relacionar com o outro e com o mundo. Nesta oficina, em que o grupo é heterogêneo, as crianças aprendem umas com as outras a partir das ricas interações que estabelecem, possibilitando a construção de relações baseadas na diversidade, no respeito e na coletividade. A atividade funciona como um facilitador dos processos de aprendizagem e de construção de conhecimento proporcionados pelas diferentes interações sociais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo do ano, outros objetivos são alcançados, como, por exemplo, o vínculo que é criado com outros adultos e o desenvolvimento de maior autonomia nos espaços, na comunicação e nas relações entre os alunos.



As atividades propostas são escolhidas de acordo com a faixa etária dos alunos. A criatividade e a variedade de materiais permeiam todas as vivências. Algumas dessas são: cenários de casinha, navios pirata, carros e pistas de corrida, escritório, oficina, construção, oceano, praia, etc.