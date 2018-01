Coração na batida certa: Sobrac + Stance salvando vidas.

No último dia 26/04, a Stance Dual School recebeu a visita de profissionais da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) para uma atividade formativa de socorro a vítimas com alunos, monitores do recreio, professores da área de Ed. Física e enfermeiras.

A SOBRAC é a principal entidade de capacitação do arritmologista no Brasil, reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho na prevenção da morte súbita por arritmia cardíaca. A cardiologista e presidente da SOBRAC, Dra. Denise Tessariol Hachul, e a cirurgiã Dra. Veridiana Silva de Andrade e sua equipe estiveram na Stance e fizeram a formação dos estudantes e funcionários para prevenção e primeiros socorros em caso de arritmia.

A atividade começou com uma palestra em que foram apresentados diversos tipos de doenças cardíacas e como podemos reconhecer os seus sinais. Em seguida, todos puderam aprender na prática a fazer uma massagem cardíaca utilizando bonecos de treinamento para RCP (recuperação cardiopulmonar).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as arritmias cardíacas merecem atenção. No entanto, a SOBRAC reforça seus alertas para um dos tipos mais prevalente na prática clínica: a fibrilação atrial. A doença, de alta incidência na população mundial, acomete mais de 175 milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo idosos.

Podemos salvar uma vida? Sim, agora podemos. Foi a conclusão a que chegamos após a experiência vivida com estudantes e funcionários em parceria com a SOBRAC. Hoje, todos conhecem os procedimentos para socorrer vítimas e são capazes de massagear um coração em arritmia e usar um desfribilador, prática que levarão para a vida.