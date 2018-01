Contação de Histórias – Biblioteca Mário de Andrade

Os alunos e alunas da Stance foram convidados mais uma vez a participar do Encontro Internacional de Contadores de Histórias: Boca do Céu, grande evento cultural que acontece desde 2006 na cidade de São Paulo, voltado para a narração oral de histórias advindas de diferentes partes do mundo. Nossos alunos estrearam no Boca do Céu em 2012 e, desde então, participaram de todos os encontros que aconteceram até hoje.

Neste ano, vinte e cinco estudantes de 5º a 9º ano da Stance participaram narrando mitos originários das tradições Macurap, Jaboti, Aruá, entre outros povos amazônicos, cujas línguas pertence ao tronco Tupi.

A desenvoltura dos contadores revelou um trabalho que é feito na escola desde a Educação Infantil. Os alunos demonstraram engajamento, domínio corporal e linguístico, além de respeito às diferenças, criando uma apresentação na qual se divertiam e, ao mesmo tempo, comunicavam seriamente contos de origem ancestral.

Parabéns ao grupo valoroso que representou com competência toda a comunidade escolar!