Conhecer para Explorar: exposições como instrumento de trabalho multicultural

A Biblioteca Mrs. Fusiarska, da Stance Dual School, trabalha de forma integrada com todas as disciplinas ministradas na escola, e ainda, sempre ligada a questões de cidadania e sustentabilidade e aos eventos nacionais e internacionais que estão acontecendo. As datas comemorativas, por exemplo, ganham sempre uma exposição temática, com a disponibilização de obras e informações aos alunos em diversas mídias. Nessas ocasiões, também são realizados saraus, debates e encontros entre alunos e professores para celebrar os eventos.

Considerada essencial no ambiente escolar, a biblioteca atua como uma estação do conhecimento em que se privilegia o acesso à informação e à cultura e desenvolve de forma dinâmica exposições e outras atividades cujo propósito é enriquecer o repertório de alunos e funcionários.

Em 2017, a primeira data comemorada foi o Valentine’s Day. Esse tradicional feriado é celebrado de várias formas ao redor do mundo. São tantos costumes diferentes e curiosidades que nem podemos imaginar. Em alguns países, o enfoque é nos namorados & namoradas, em outros, nos amigos, e há lugares que reservam uma data só para os meninos e uma só para as meninas!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Stance, todos que passaram pela biblioteca deram sua contribuição para o Dia do Amor, deixando recados no mural para pessoas especiais. Livros com essa temática foram as grandes estrelas da exposição que foi montada para mostrar que temos muitas histórias de amor para serem contadas para todas as idades.

Em seguida, veio o Carnaval! Em meio ao baile, às fantasias e às festividades promovidas pela escola, na biblioteca, um grande palhaço dava boas-vindas à exposição intitulada “Quanto riso, quanta alegria, mais de mil livros no salão” e convidava o visitante a pensar sobre o caráter democrático e a diversidade das festas brasileiras. Os livros expostos traziam histórias para todos: desde quem não gosta de folia, até informações e fotos belíssimas de comemorações fora do circuito paulista, como o Maracatu e o Boi-bumbá, sem esquecer as famosas marchinhas.

Por fim, agora em março, quando é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e o Dia Nacional da Poesia, reunimos obras de grandes poetas brasileiras e internacionais. Em nossa comemoração, os alunos puderam ler poemas de Cecília Meireles, Cora Coralina, Emily Dickinson e Anne Brontë, entre outras, que ficaram em destaque espalhados pela biblioteca. Os estudantes também gravaram vídeos recitando os poemas, participaram de minissaraus e registraram o nome das mulheres que mais os inspiram.