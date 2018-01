Professoras e alunas da Stance Dual participam de Conferência Internacional

Na semana de 19 a 25 de setembro, as professoras Cristina Meaney e Feliciana Amaral, e as alunas Beatriz Amaral e Fernanda Vieira, todas integrantes do projeto Digit-M-Ed, foram a Nova York participar da conferência Performing the World (PTW). Esse evento acontece a cada dois anos e conta com a presença de profissionais da educação, da saúde e do teatro do mundo todo, que se reúnem para discutir como a performance contribui para o desenvolvimento humano e para a superação de situações de conflito e desfavorecimento.

Neste ano o PTW teve como questão guia Can we perform our way to power? As participantes apresentaram o projeto Digit-M-Ed junto com outros integrantes do Brasil e explicaram como a performance se insere nele. A apresentação foi muito elogiada, principalmente pelo envolvimento das alunas da Stance, que eram as mais jovens da conferência e que chamaram a atenção por sua desenvoltura, pela capacidade de relacionar o trabalho com a teoria que dá base ao projeto e pela sua capacidade de participação em um evento desse porte.

O médico psiquiatra e palhaço Patch Adams, palestrante do evento, brincou com as alunas e as convidou para participar de outro evento, na Califórnia, sobre a importância do brincar. A proficiência na língua inglesa foi decisiva para esse sucesso. Além de acompanhar com facilidade as palestras e workshops, as alunas interagiram com profissionais de várias partes do mundo em inglês e exercitaram a tradução simultânea, ajudando brasileiros que não falavam inglês a acompanhar as atividades do evento.

Cumprindo uma agenda atribulada, o grupo também teve a oportunidade de visitar duas escolas públicas que implementam projetos inovadores: John B. Russwurm, no Harlem, que introduziu em sua grade curricular o programa de pesquisa Sugata Mitra’s SOLE; e Jermaine L. Green STEM Institute of Queens, que organiza seu currículo dentro da proposta STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Durante as visitas, foi possível trocar experiências em projetos realizados na Stance Dual e também no Digit-M-Ed. Além disso, as participantes ampliaram seus contatos internacionais apresentando o Digit-M-Ed ao grupo de pesquisa liderado pela Prof. Dra. Anna Stetsenko, do Centro de Pós-Graduação da City University of New York (CUNY).