Conectado com o mundo

Alunos e professores da Stance Dual participam regularmente do projeto Digit-M-Ed Br – Transformando o ensino-aprendizagem pelas múltiplas mídias, desenvolvido pelo grupo de pesquisas LACE (Linguagem em Atividades no Contexto Escolar), da PUC-SP.

As reuniões do Digit-M-Ed acontecem mensalmente com duração de quatro horas. Além da Stance, os encontros reúnem pesquisadores, gestores, professores e alunos de diversas escolas e universidades da rede pública e privada.

O objetivo do projeto é refletir sobre os desafios impostos pelo uso de mídias diversas no ambiente acadêmico e produzir coletivamente propostas curriculares desencapsuladoras, isto é, que ressignifiquem as práticas escolares e os modos de interação daqueles que atuam nessa comunidade.