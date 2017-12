Comemoração do Dia da Música na Educação Infantil da Stance Dual

A música está inserida em nossa cultura, faz parte de nossa vida e, de maneira prazerosa, habita o mundo das crianças. É uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos.

Para as crianças pequenas a escuta de diferentes sons é fonte de observação e descobertas. Elas se interessam por diversos modos de produção sonora, como sacudir, bater, batucar, etc.

Diante disso, na Stance Dual, construímos um sólido ensino de música, com aulas duas vezes por semana, o que resultou nesta semana especial de comemoração. Um objetivo muito claro desse trabalho, por sermos uma escola bilíngue, vai além da vivência das sonoridades e busca, acima de tudo, aguçar a percepção auditiva.

Para isso, confeccionamos instrumentos não convencionais na escola e convidamos as famílias a criarem, juntamente com as crianças, outros instrumentos a partir de objetos cotidianos, como panelas, garrafas, chaves, tampinhas, caixas.

Dessa forma, as crianças puderam levar essa atividade lúdica para casa e desfrutar das descobertas musicais junto com seus pais. O resultado foi maravilhoso, com instrumentos muito criativos que os alunos adoraram compartilhar.

Esses instrumentos serviram para compor uma oficina sonora interativa que ficou exposta por uma semana no recreio coberto inferior. As crianças divertiram-se muito explorando e descobrindo possibilidades sonoras com todo o material acessível.

Para finalizar, comemoramos o Dia da Música reunindo todos os alunos no anfiteatro e cada série se apresentou cantando, dançando e tocando com animação.