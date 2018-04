Cidadania e sustentabilidade: a Stance Dual no debate sobre a preservação dos recursos hídricos do planeta

Durante a semana de 18 a 23 de março, aconteceu em Brasília o Fórum Mundial da Água, que reuniu representantes de 175 países, entre cientistas, governantes, parlamentares, juízes, pesquisadores e demais cidadãos – incluindo crianças! – com o objetivo de estabelecer compromissos políticos e incentivar o uso racional e a gestão da água em todos os setores da sociedade.

Nesse mesmo período, na Stance Dual, em aulas curriculares e projetos especiais, os alunos também refletiram sobre os diversos usos da água. Foram discutidos temas como a pegada hídrica, a precipitação pluviométrica, a produção de energia, a produção de alimentos, a germinação, a poluição dos rios e mares e os impactos do desmatamento nas áreas hídricas.

Experiência com o medidor de chuva K5

Foram espalhadas mensagens e realizadas atividades por toda a escola. No refeitório, cartazes informavam a quantidade de água utilizada na produção dos alimentos e, por consequência, o tamanho do desperdício quando deixamos restos em nosso prato.

No refeitório, cartazes informaram a quantidade de água utilizada

na produção dos alimentos.

A biblioteca da escola também promoveu uma exposição relacionada ao tema, convidando os alunos à reflexão: Você já parou para pensar na quantidade de água que consome diariamente? O que faz para economizar? Para estimular o pensamento, foram apresentados os conceitos de Água Virtual e de Pegada Hídrica, além de diversos cartazes e livros que propunham uma análise crítica sobre o tema.

Explorando os livros da exposição

Diante de um mural repleto de exemplos, os alunos puderam fazer uma comparação da quantidade de água, em litros, utilizada para a produção de diversos produtos usados em nosso dia a dia, seja na agricultura, na indústria ou em outros setores. Também disponibilizamos o acesso ao site waterfootprint.org, no qual foi possível continuar a pesquisa sobre o assunto.

Aula sobre Pegada Hídrica

Assim, os estudantes foram instigados a repensar suas atitudes e planejar ações para evitar o desperdício de água, a fim de possibilitar um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável.

Aula do 3º ano – “Amigos do Planeta”: confecção de marcador de livro com

dicas de uso racional da água.

Todos esses acontecimentos foram motivados também pelo Dia Mundial da Água (22 de março), data oficial instituída pela ONU para celebrar e promover ações sobre a importância da água. Em nossa escola, a celebração trouxe muito aprendizado e consciência a toda a comunidade escolar!