No dia 25 de novembro, aconteceu a I Cãominhada, idealizada pelos alunos do 7º ano B da Stance Dual School durante uma Mesa Redonda com a Diretora da escola.

As Mesas Redondas são uma proposta pedagógica desenvolvida com o objetivo de proporcionar aos estudantes uma oportunidade de expressarem seus pontos de vista de modo organizado, expondo e defendendo seus argumentos sobre temas de interesse coletivo escolhidos por eles.

A iniciativa e o protagonismo do 7º ano foram fatores essenciais para a realização do passeio. A convite dos alunos, Cristina Cabral, assessora da Stance Dual na área de Ciências e integrante da ONG Natureza em Forma, abriu o evento com uma palestra de conscientização sobre o sério problema social representado pelo abandono de animais e apresentou o trabalho feito pela organização.

O Parque Villa Lobos foi o cenário ideal para o evento que uniu famílias e seus cachorros em uma ensolarada manhã de sábado para compartilhar conhecimentos e trocar ideias estreitando laços e ampliando a atuação da escola para além dos seus muros.

Abaixo um momento especial de reencontro de uma família de cães. Os filhotes da cachorra Angel se separaram quando foram adotados pelas alunas Julia Almeida (que ficou com Max), de um lado, e Isabela e Beatriz Luz (que ficaram com Mel), de outro. Com o evento, todos se reencontraram no parque!

Assim, a cãominhada foi duplamente gratificante: além de promover o bem-estar da atividade física, proporcionou encontros e reencontros entre cães & amigos!

Miss Grace

Professora de Orientação Educacional do 7º ano