Campanha dos Pés Aquecidos 2016

“As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam.” Madre Teresa

Os Projetos de Ação Social fazem parte da política pedagógica da Stance Dual e envolvem a participação da comunidade escolar como um todo.

Neste ano, realizamos a Campanha dos Pés Aquecidos, que teve um tom especial. Os alunos de 5º ano tinham vários desafios a serem superados em meio ao frio intenso e repentino que nos assolou e ao pouco tempo para recolher as doações simultaneamente aos trabalhos da Festa Junina. Além disso, não se pode deixar de lado o período das avaliações da metade do segundo trimestre, que também ocupava nossos pequenos: tudo junto e misturado à contagiante disposição de ajudar.

Felizmente, pudemos contar com a ajuda preciosa da comunidade de pais que, através dos grupos de PTA (Parents and Teachers Association), arregaçou as mangas e, no dia seguinte ao comunicado que anunciava a Campanha, começou a encher nossas dependências de doações. Em tempo recorde, arrecadamos muito mais do que nos últimos anos!

A ideia de colaborar aquecendo os pés de pessoas carentes vem ganhando forças nos últimos anos. Assim, muitos calçados infantis e adultos recebidos em excelente estado, num momento crítico do inverno, foram destinados a oito instituições de apoio a pessoas carentes:

Porta de Fabiano – São Bernardo do Campo

Mãos na Massa – Moradores de Rua da Região da Praça da Sé

Moradores de rua da Região da Bela Vista

Moradores de rua da Região de Santo Amaro

PEAMA – Programa de esportes e atividades motoras adaptadas

Projeto Mão Amiga

Projeto assistencial IEQ Jardim Palmira

Assistência a crianças região ABC

Alunos, pais, funcionários da portaria, coordenação e tantos outros… muitas foram as mãos que se uniram em diferentes frentes de ações para garantir que as doações chegassem a tempo de aquecer as pessoas necessitadas. Foi bonito de se ver as mãozinhas hábeis em separar pares de sapatos e meias e conversar sobre a necessidade de ajudar. De forma comprometida e descontraída, pudemos propor aos nossos alunos um exercício de protagonismo juvenil que extrapola os interesses individuais e familiares para atingir diversos âmbitos da vida comunitária, tudo isso a partir do espaço escolar.

Em nome desses alunos, deixo nosso agradecimento a cada um que dedicou um pouco de seu tempo para contribuir com o sucesso deste trabalho.

Valéria Amâncio

Orientadora Educacional Ensino Fundamental I