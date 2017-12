Campanha do Livro Stance Dual 2017

Realizada há mais de dez anos, sempre no mês abril, a Campanha do Livro da Stance Dual novamente trouxe alegria, solidariedade e parceria entre toda a comunidade escolar. Os alunos do 3º ano foram os responsáveis pela organização e divulgação da campanha. Eles fizeram cartazes, visitaram salas de aula e recolheram doações ao longo de todo o processo.

As campanhas de arrecadação realizadas na escola pressupõem o conceito de protagonismo infantil e as possibilidades de participação dos alunos na sociedade a partir de práticas relacionadas à inserção da infância. Numa abordagem socio-histórica e cultural, essas atividades permitem compreender como o desenvolvimento do conceito de infância e a adoção de critérios escolares diversificados pode promover maior aproximação entre crianças e adultos e suas formas de compartilhar projetos, responsabilidades e compromissos.

São criadas etapas de trabalho que ajudam os alunos a entenderem o que significa elaborar uma campanha de arrecadação. No processo, refletimos sobre diversas questões: Quais os objetivos da campanha? Como envolver a comunidade escolar em todas as suas instâncias? Como trabalhar em cooperação com os adultos? Como promover e participar da Feira de Trocas? Como doar parte de seu tempo e talento?

Todos os segmentos se mobilizam. Neste ano, na Educação Infantil, primeiramente, os alunos receberam a visita dos organizadores (o 3º ano), que explicaram aos pequenos o problema da falta de acesso de algumas crianças aos livros e pediram doações. Em sala, as professoras falaram a respeito do ato de se perceber no dia a dia em casa aquilo que já não se usa mais e pode ser doado e aproveitado por outras pessoas. Elas também compartilharam exemplares para que os alunos pudessem compreender sua participação e perceber o destino dado aos livros.

No recreio coberto foi preparado um espaço especial para as turmas de Educação Infantil, com tapetes e marionetes, e uma exposição com as doações, onde os alunos manusearam exemplares e ouviram histórias contadas pela bibliotecária da Stance Dual. Ao final, as crianças de K4 e K5 puderam escolher uma obra doada por outro colega para levar para casa.

Para o Ensino Fundamental I, organiza-se também a Feira de Troca de Livros entre os alunos, realizada na biblioteca. Os materiais são separados e expostos para escolha dos participantes. Alunos de 1º a 5º ano, separados por série, tiveram direito a escolher um livro.

Já o Ensino Fundamental II, dando continuidade ao projeto de empreendedorismo juvenil de fomento à leitura, participou da campanha auxiliando na organização dos materiais de literatura juvenil e adulta recebidos. Esses materiais serão doados para a Expedição Vaga-Lume e outras instituições selecionadas por eles.

Os funcionários também puderam escolher obras, o que proporcionou momentos de integração e alegria entre profissionais de todos os departamentos da escola.

Ao final, a campanha foi uma ocasião preciosa de troca e companheirismo, em que todos encontraram novas histórias, novas edições ou redescobriram autores. Alguns alunos expandiram o projeto e arrecadaram livros também em suas vizinhanças. Com isso, neste ano, foram obtidos mais de 1800 livros!

A parceria entre alunos, famílias e escola é fundamental para o sucesso obtido pela campanha ano após ano. A Biblioteca Mrs Fusiarska também tem papel central na organização, uma vez que é o espaço de acolhimento dos eventos mais importantes da campanha e a responsável pela escolha das instituições que receberão as doações, relacionadas abaixo:

Aconchego I

Aconchego II

EMEI Francisca Julia da Silva

Fraternidade Espírita Raio de Sol

Projeto Formigas – ADAI

Comunidade “A Oficina”

Derdic

Associação Amigos do Bem

Perseverança

Gibiteca Henfil

EMEI Pero Neto

Biblioteca CEU Pêra Marmelo “Educador Paulo Freire”

Agradecemos aos alunos e pais da Stance Dual pelo incentivo e pela participação nesta campanha que, além de ajudar instituições carentes, promove o exercício da reflexão em família, buscando juntos em casa que livros já lidos e que podem ser destinados a outras famílias.