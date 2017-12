Campanha do Desperdício Zero

A Stance Dual School considera a escola um lugar privilegiado para a reflexão sobre a complexidade da relação entre os humanos, e entre estes e o ambiente. Essa postura faz da escola um espaço para discussão e mudança de hábitos diários que transformam a natureza e a sociedade.

Neste ano, o foco de trabalho com os alunos de 5º ano durante os encontros do Dual Day, na atividade Amigos do Planeta, está pautado em um dos princípios mais importantes da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/): a erradicação da fome e da pobreza no mundo.

Em nossos encontros, os alunos tiveram primeiramente contato com dados de consumo e produção de resíduos de algumas famílias pelo mundo e analisaram alimentos saudáveis e os chamados fast-food. Nesse momento, já perceberam que os recursos financeiros podem impossibilitar que famílias tenham acesso a alimentos saudáveis e em quantidade suficiente.

Nesse contexto, a exposição de vídeos sobre a fome no mundo, a distribuição e o desperdício de alimentos e o índice de mortalidade vinculada à desnutrição foi a etapa inicial para o lançamento da campanha Desperdício Zero. A experiência motivadora de uma instituição escolar da Baixada Santista, que implementou uma campanha para a redução do desperdício de alimentos no refeitório, foi a fonte inspiradora para a nossa campanha de conscientização.

Durante o mês de maio, alguns alunos se reuniram com as nutricionistas da escola para esclarecer dúvidas sobre a dinâmica, produção e preparação dos alimentos servidos no almoço.

Consultaram diariamente a equipe do restaurante coletando dados numéricos (kg) da comida desperdiçada nos pratos ao final do almoço. Com esses dados, construíram gráficos e tabelas para análise, divulgação e conscientização da comunidade escolar.

A etapa que se seguiu foi a distribuição de cartazes, a parceria com a biblioteca e a visita às salas de aula do Ensino Fundamental 1 e 2. Nessa mobilização, as turmas de 5º ano informaram os dados levantados: a quantidade de pessoas que almoçam na escola por dia (700) e os números do desperdício. Os alunos também apresentaram a meta de redução para a primeira semana de dezembro, estipulada entre 5 kg e 10 kg, e convidaram todos a participar da campanha.

Na última semana de aula, a qual intitulamos Semana do Meio Ambiente, fizemos uma exposição com os dados da pesquisa e compartilhamos com toda a comunidade Stance algumas conquistas no período de junho, quando o desperdício atingiu o menor índice, 13 kg.

Nas aulas de Cooking, os alunos do 5º ano testaram receitas com o reaproveitamento de partes de alimentos ricas em vitaminas, porém muitas vezes descartadas no preparo dos pratos, e promoveram a degustação de um bolo feito com a casca da laranja. Foi um sucesso!

A receita Orange Cake with Skins encontra no site da escola: http://stance.com.br/site/cookingclass2017/Orange-Cake-with-Skins/index.html

Na biblioteca, realizaram uma pesquisa on-line coletando receitas que utilizam partes de alimentos que geralmente jogamos fora. Como resultado da pesquisa, será feito ainda um livro de receitas.

Nossa jornada continuará após o período de férias rumo à meta Desperdício Zero.