Campanha do Brinquedo 2016

Os projetos de ação social da Stance Dual School englobam diferentes trabalhos e envolvem toda a escola. Em 2016, o Ensino Fundamental 1 obteve grandes conquistas em várias campanhas. No mês de outubro, o 4º ano foi responsável pela Campanha do Brinquedo, cujo objetivo foi oferecer doações para instituições carentes. Partimos do princípio de que a criança e o adolescente possuem capacidades de um jovem cidadão. Trata-se da força transformadora da criação de espaços para o diálogo franco entre jovens e adultos e da promoção de oportunidades para a expressão criativa e responsável do seu potencial. Esta é a base do trabalho do protagonismo infanto-juvenil.

Orientados pelos adultos da escola, os estudantes organizaram ações que mobilizaram toda a nossa comunidade (alunos, pais e funcionários) a fim de arrecadar, organizar e distribuir brinquedos na Semana da Criança. A maior parte das arrecadações foi de brinquedos usados, mas cada aluno do 4º ano trouxe também um brinquedo novo, adquirido especialmente para uma criança da Creche Aconchego.

O projeto terminou com a visita dos alunos às duas unidades da creche, momento em que realizaram atividades recreativas integradoras e entregaram os brinquedos às crianças. A ideia dessa campanha é mostrar o valor da doação de tempo e firmar a responsabilidade de reconhecer o que não se usa mais e está em bom estado e oferecer a quem não tem.

Tem sido gratificante acompanhar o amadurecimento de nossa comunidade em ações como essa. A grande quantidade de contribuições tornou possível também a doação em benefício dos filhos de funcionários de nossa escola e às crianças das seguintes instituições: