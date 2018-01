Alunos do 2º ano estudam animais silvestres brasileiros em sala e em campo

A Educação Ambiental visa constituir a consciência sustentável em cada ser humano diante dos problemas atuais relacionados ao meio ambiente. Diversas espécies de animais vivem em situação crítica e estudar com as crianças esse assunto para conscientizá-las da importância do respeito à natureza é a oportunidade para abrirmos uma janela para o futuro e pensarmos alternativas.

Com isso, ao longo do 2º trimestre, o segundo ano da Stance Dual School desenvolveu um trabalho de pesquisa e análise de situações reais com animais silvestres brasileiros em situação de abandono, violência e descuido. Em sala de aula, as crianças puderam conhecer e pesquisar a história e as características de quatro animais que sofreram violência humana.

Em seguida, visitaram a Toca da Raposa, no município de Juquitiba, onde complementaram os estudos sobre os diferentes animais vertebrados e tiveram a oportunidade de conhecer de perto o animal estudado, personagem real da situação analisada.

Além disso, junto com os biólogos Carlos e Lucas, as crianças puderam conversar sobre as características dos grupos de vertebrados que estudam em classe, conhecer mais sobre a alimentação dos animais e iniciar o estudo sobre as causas da extinção das espécies. Atualmente, a maior ameaça à vida animal é o homem.

A percepção sustentável, portanto, busca conscientizar as crianças das necessidades de nossa geração, sem comprometer as futuras gerações não apenas em relação aos seres humanos, mas também a outras formas de vida em todo o planeta. Acreditamos que nesse processo é fundamental aproximar o aluno do conhecimento científico ao mesmo tempo em que o inserimos em vivências reais para que se perceba como agente transformador da natureza.