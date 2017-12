Alunos da Stance conhecem a sustentabilidade no dia a dia

No 5º ano, os alunos estudam ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre o modo de vida urbano e o meio ambiente, relacionando essas ações a três temas abordados nas disciplinas: equilíbrio, saúde e consumo. O desenvolvimento dos estudos tem como base princípios da Carta da Terra e Agenda 2030, da ONU, que consiste em um plano de ação global para se alcançar o pleno desenvolvimento sustentável no ano de 2030.

Nesse projeto, diversas disciplinas são mobilizadas a fim de abordar aspectos distintos da sustentabilidade, contemplando sua dimensão social, ambiental, histórica, econômica e cultural. Os alunos investigam, exploram e analisam dados coletados em pesquisas sobre sustentabilidade e se utilizam de materiais variados, como vídeos, textos, músicas, etc. Dessa forma, percebem a importância da ação responsável do homem no mundo e se tornam agentes de conscientização e mudança para atitudes sustentáveis que realizam na escola.

Dentre as ações empreendidas pelos alunos estão a coleta seletiva e o envio dos resíduos para instituições de reciclagem; a campanha Desperdício Zero, para diminuição do desperdício no refeitório; e a manutenção da composteira da escola. O estudo inclui ainda uma visita à casa sustentável de Luciano Legaspe, em Cotia, chamada Escola de Reciclagem. Além de ser a casa de Legaspe, o local oferece cursos à comunidade e funciona de forma plenamente sustentável, gerando sua própria energia, captando água da chuva para reuso, (re)aproveitando os descartes, entre outras práticas.

Stance visita a casa sustentável de Luciano Legaspe

Nesse contexto, a fim de complementar o trabalho, os alunos também assistiram a uma palestra de Larissa Rahmilevitz, que contou sobre sua experiência no ano em que viveu em Sidney, na Austrália, onde trabalhou com Michael Mobbs, líder em sustentabilidade muito conhecido no país e que construiu uma casa sustentável antes da virada do milênio.

Palestra de Larissa Rahmilevitz na Stance

Juntos, Larissa e Michael iniciaram um projeto audacioso com o governo australiano para fazer um bairro sustentável; e ela compartilhou esse projeto com os alunos, que ficaram curiosos. Na palestra, Larissa fez também o paralelo entre Michael Mobbs e Luciano Legaspe, dono da residência sustentável que havia sido visitada pelos alunos. Ela falou ainda sobre o seu próprio projeto: Bike Ybá, ideia que veio da Austrália e que lhe permite viver a sustentabilidade diariamente.

Casa sustentável de Michael Mobbs, em Sidney, Austrália

Estudar temas que podem ser investigados à luz de mais de uma disciplina permite o desenvolvimento de diferentes pontos de vista. A opção da escola pelo desenvolvimento de um projeto como este, transversal, permite a ampliação e a diversificação do escopo de compreensão, interpretação, uso e avaliação do conhecimento. Assim, na Stance Dual, o fio condutor do trabalho que se desenvolve da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 2 é a Educação Socioambiental, tendo como objetivo formar cidadãos conscientes, informados, capazes de reconhecer, refletir e agir sobre as problemáticas socioambientais para além dos muros da escola.