7 de abril – Dia Nacional de Combate ao Bullying

A semana que antecedeu o Dia Nacional de Combate ao Bullying (7 de abril) contou com uma programação intensa na Stance Dual School para discutir o tema desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental 2.

Buscou-se construir o conceito de bullying, identificar personagens, características e a forma como cada um se sente ao participar de situações de intimidação. Além disso, como produto das reflexões, os alunos listaram ações, posicionamentos e possibilidades de atuação diante desses acontecimentos.

Confira abaixo as atividades desenvolvidas em algumas séries.

Kinder 4

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As atividades se basearam no livro Meu amigo Etevildo, que trata das diferenças de gênero, etnia, personalidade e características físicas entre crianças. Após a leitura, os alunos foram divididos em grupos e receberam imagens de crianças com diferentes características e em diversas situações. Em seguida, montaram cartazes agrupando as imagens, identificando sentimentos, e levantaram possibilidades de brincadeiras em cada agrupamento, justificando suas opções.

Kinder 5

A fim de enfatizar o agir de forma a causar no outro uma sensação boa e evitar atitudes que tragam sentimentos negativos, foi realizada a leitura da história The Berenstein Bears and the Bully e o sorteio de cartões que representavam situações vividas pelos personagens do livro para serem dramatizadas pelos alunos. Eles também montaram um quebra-cabeça feito pela turma com imagens de ações que provocam no outro o “sentir-se bem”. Finalmente, realizou-se a contação de histórias com o uso de markers coloridos, com base no livro Making Friends is an Art. Após a leitura, foi feita a discussão do texto e a confecção de desenhos de situações experimentadas pelos alunos que se pareciam com as vivenciadas pelos personagens.

1º ano

Os alunos construíram um trabalho em torno do livro A Pig is Moving In, uma história infantil que aborda despretensiosamente questões sobre preconceito, tolerância e respeito. A partir daí, cada criança pôde expressar oralmente e por escrito suas opiniões e emoções acerca das personagens, por vezes também deslocando sua perspectiva para situações do cotidiano escolar. Nesses momentos, as professoras aproveitaram para enfatizar os conceitos refletindo a partir da resolução de conflitos.

2º ano

Em Língua Portuguesa, a discussão foi pautada pela leitura do livro O medo da Bia, que trata o bullying da perspectiva de quem sofre. Os alunos construíram um cartaz para apontar as características do alvo, do autor e do espectador, descrevendo como se sentem e o que devem fazer para ajudar os colegas que se encontrarem em cada uma dessas posições. Em Inglês, leram o livro The Juice Box Bully e enfatizaram a importância do posicionamento dos espectadores.

3º ano

A partir da leitura do livro A história da menina e do medo da menina os alunos puderam ampliar a visão do fenômeno bullying e discutir a inter-relação dos personagens envolvidos reforçando, mais uma vez, a importância do posicionamento dos espectadores.

4º ano

Foram utilizados trechos do filme Ponte para Therabithia para retomar conceitos de bullying que já haviam sido discutidos em anos anteriores. Dessa forma, o 4º ano se preparou para receber os alunos do EF2, membros das Equipes de Ajuda, que vieram apresentar e explicar o trabalho que desenvolvem no segmento. A turma também foi responsável pela construção do mural do corredor, compartilhando informações e reflexões sobre o tema.

5º ano

Os membros das Equipes de Ajuda do EF2 também visitaram as turmas de 5º ano. Além de apresentar o trabalho específico que realizam, do apoio entre pares, ampliaram a discussão para as possibilidades de ajudar o outro – o que pode e deve ocorrer dentro da própria sala de aula.

Dessa forma, ao longo da Semana de Combate ao Bullying, a tônica das atividades foi o protagonismo dos estudantes. No EF2, além da interação com o EF1 promovida pelas Equipes de Ajuda, o 9° ano organizou um pedágio temático em que os alunos puderam utilizar, em vez de itens do uniforme, peças de roupa que representassem a convivência respeitosa e a defesa da não violência, nos moldes do Pink Shirt Day, adotado em vários países.

Para finalizar a semana, foi aplicado um questionário em todas as turmas do EF2 a fim de avaliar e expandir os procedimentos adotados desde a implantação do projeto das Equipes de Ajuda em 2016.