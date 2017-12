Desde 1990, apromove educação bilíngue como nas mais conceituadas instituições de ensino internacionais. A vivência dos conteúdos na língua inglesa conduz o aluno ao sucesso na sua participação dentro dos diversos contextos sociais dentro e fora de seu país. A perspectiva educacional parte do princípio da construção social, sendo fundamental a interação do aluno com os conhecimentos social, cultural e histórico, bem como a possibilidade de posicionar-se criticamente diante deles. A criança está imersa num ambiente repleto de significados em potencial, com os quais interage. Como uma planta se relaciona com a natureza ao seu redor em benefício mútuo, também os alunos da Stance interagem com o conhecimento, aprendendo, descobrindo e criando novas formas de pensar. Na Stance Dual, a Educação envolve formação bilíngue, excelência no desenvolvimento do conhecimento, desafio à diferença e valorização da ética. Esses aspectos formam um projeto político-pedagógico cujo principal objetivo é promover o pensamento crítico-criativo. Essa imaginação crítica atua na constituição de indivíduos equilibrados, que têm uma ação positiva e ativa diante de dificuldades e que desenvolvem seus potenciais em sua plenitude, conseguindo expressar-se e relacionar-se melhor com os demais. stance.com.br