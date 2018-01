Vestibular só no final do ano

Há poucos dias começaram os processos seletivos do meio do ano, além dos vestibulares, também o Sisu e o Prouni. Não me inscrevi para nenhum vestibular deste período, acho que mais por não me sentir preparada. Além disso, porque algumas instituições do meu interesse não abriram processo seletivo ou abriram, mas não para formar turmas dos cursos de minha pretensão.

Alguma esperança de ingressar no ensino superior antes do próximo ano ainda me restava. No entanto não encontrei nada interessante pelo Sisu do meio do ano. Nenhuma das faculdades propostas me despertou interesse. Pelo ProUni, ainda que houvesse instituições, não havia os cursos.

Esperar mais seis meses não é tão ruim. Visto que eu terei mais tempo para estudar e me preparar, para assim poder entrar numa universidade melhor e que seja, de fato, uma das quais eu almejo. Na minha lista estão Fuvest, Unicamp, IFSP, Unesp e Federal do ABC. E, claro, também quero ter um bom resultado no Enem, que também é um meio para entrar na IFSP. Aos que se inscreveram nos processos do meio do ano, desejo sorte! Espero que realizem o quanto antes o sonho de iniciar a graduação.

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli