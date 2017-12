Vergonha nacional!

Quero fazer uma pergunta aos meus companheiros estudantes: quem acha que o Enem é uma piada? Começaram com a frescura de só poder usar caneta preta. Daí conseguiram perder toda postura de seriedade no primeiro dia da prova quando os problemas começaram. E agora, depois de um longo final de semana no teste de resistência (sim, o Enem é na verdade uma maratona), vem uma dona pomposa dizendo que a prova deve ser anulada.

Que palhaçada é essa?! Será possível que o Inep não consegue nem fazer uma simples prova sem conseguir ter problemas?! Daí, obviamente, quando nós abrimos a boca para reclamar nos tratam como crianças, nem escutam ou inventam desculpas esfarrapadas para ganhar tempo. E ainda temos nosso querido presidente dizendo que o Enem foi um sucesso! Claro que foi, na mente dele lá em Moçambique!

Até quando seremos obrigados a passar por situações como essas? Será que nunca levarão a educação a sério? Claro, claro… talvez para sempre, já que podemos ver claramente como levam a educação. Quem vai ajudar todos os estudantes que contavam com a bolsa do ProUni para conseguir fazer uma faculdade? Por acaso o Inep pensou neles?!

É uma vergonha, e o pior é que os chefões não estão nem aí para isso. Estão mais preocupados em aproveitar a verba pública para seu próprio bem e prazer.

Sabrina está no 3º ano do ensino médio da escola Waldorf Micael