Tropeços do processo

Rotina de vestibulando é quase sempre a mesma. É difícil ter algo totalmente novo para contar. Sendo assim, o assunto de hoje também não é novidade: mais um simulado! Pois é, neste domingo, 19, tive o terceiro do ano. Mas desta vez não obtive bons resultados.

Minha pontuação foi melhor que a do primeiro, no entanto tive uma queda significativa em relação ao segundo. A boa noticia é que, pelo menos, em biologia consegui obter um melhor resultado. A noticia ruim é que o meu pior aproveitamento foi em física.

Com a baixa na prova, a preocupação dobra! Já estamos no meio do ano e em quatro meses começam os vestibulares. Como se não bastasse a preocupação com os estudos e meu rendimento, ando pensando muito nas minhas opções de curso. Muitas dúvidas e mais preocupação. Além de Filosofia e Mecatrônica, tenho pensado em Sociologia também, embora as duas primeiras opções ainda sejam as principais. Dúvidas também em relação às instituições de ensino.

Daqui a vinte dias o cursinho entra em recesso. Pretendo aproveitar as duas semanas de pausa para tentar colocar a cabeça no lugar. Sem deixar os estudos de lado, acho importante colocar em dia as matérias que deixei passar. E é claro, separar um tempo para mim. É necessário ter um tempo para o lazer, do contrário, enlouquecemos.

O segundo semestre é o mais importante. Portanto, quero estar preparada para encarar a “segunda parte” dos estudos no cursinho. Espero que as duas semanas de recesso sejam produtivas! No entanto, ainda há vinte dias de estudo pela frente, foco!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli