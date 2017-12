Treinando a redação da Unicamp

Minha vida, desde a semana passada, não mudou muito – vida de vestibulando não muda muito. A novidade é que fiz um simulado na sexta-feira, lá no Etapa. Agora eles estão puxando mais nas questões, está ficando mais difícil.

Comecei também a treinar os novos modelos de redação da Unicamp. Acho que todo mundo sabe que eles agora pedem 3 gêneros diferentes, que podem ser uma carta, uma entrevista, ou outras coisas. Parece mais fácil. Achei legal, porque é mais prático que fazer uma redação toda. Também é divertido fazer uma entrevista, bolar as perguntas e tal.

No fim de semana, continuo no mesmo ritmo: pego leve sábado, aproveito para ver os amigos e tal. A gente precisa de um dia de descanso na semana. No domingo, tenho estudado o que gosto: história e geografia. Acabou o almoço, lá pelas 13h, e já estou com a cara enfiada nos livros.

Não posso dizer que estou super animada, mas estou com gás para continuar. Por enquanto, vou mantendo minhas opções: Administração na USP e Unicamp. E, talvez, preste também UFSCar e UFABC. Preciso ver melhor as opções na UFABC, lá tem um formato diferente.

Até semana que vem e um abraço pra quem me acompanha!

Cinthia é vestibulanda do Etapa e vai prestar Administração e Economia