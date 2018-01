Teatro e futilidades

Estou viva! Escapei da “ira” dos meus “queridos” coleguinhas completamente ilesa, e já estou comprando outra briga. Já falei, pelo menos mil vezes, que não são minhas prioridades nem a formatura (a colação) tão pouco a viagem de formatura. Minha prioridade, para o meu futuro, é me preparar para os vestibulares nos quais me inscrevi, e obviamente me formar no ensino médio.

Realmente estou cansada de todas as futilidades que surgem a todo instante. Quando esse ano finalmente acabar, acho que sou capaz de dar uma festa só pelo fato de não ser mais obrigada a conviver com elas. Sei que ano que vem surgirão, aos poucos, novas futilidades e novos coleguinhas “queridos”.

Minha semana está sendo curta, três dias de aula (recheados de provas de final de bimestre) e dois dias destinados à minha saude (exames e mais exames). Pelo menos, se der alguma coisa trato logo no começo, certo?

Os preparativos para a viagem de domingo estão a mil! Estou numa correria danada para deixar tudo prontinho, dia 3 promete ser um dia bem puxado… Tomara que tudo dê certo, sem impresvistos!

Quero convidar a todos para a peça do 8º ano, As Mil e Uma Noites! Quem quiser é só ir para o meu colegio, já que a peça acontecerá nos dias 30/09, 1 e 2/10 (às 20h30) e 3/10 (às 19h30). É a turma da classe do meu irmão que está encenando (agora é a vez da irmã mais velha aqui ver o casulinha atuando!).

