Tanta coisa pra fazer e tanta coisa na cabeça!

A volta da semana integral depois de uma semana curta, não vou negar, está sendo de matar! Sem falar que, para completar, agora quem está na dança do teatro é a turma da classe do meu irmão. E adivinhem: todo dia que ele fica até tarde na escola, eu preciso ficar também, esperando para voltarmos juntos para casa. Ou seja, esses dias eu tenho chegado quase sempre às 19h30. Estou muito cansada e tentando conciliar tudo com meus deveres do 3º colegial. A parte de mim que não enlouquecer até o final do mês vai continuar postando aqui!

Está uma correria danada na classe. Muita coisa pra resolver em pouquíssimo tempo. Pelo menos agora nos foi apresentado um roteiro da viagem. Só faltam mais algumas coisas a serem acertadas em menos de três semanas.

Esta viagem promete: vamos passar uns dias em Brasília! Saímos daqui de São Paulo no dia 3 de Outubro e, se as eleições não tiverem segundo turno, ficaremos sabendo quem será o novo presidente por lá mesmo. Além de visitar Brasília, também conheceremos um pouco o Alto Paraíso de Goiás e toda a sua beleza.

Não vou mentir, estou ansiosa para a viagem…