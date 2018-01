Você quer mesmo Filosofia?

Setembro chegou, trazendo ansiedade enorme para os vestibulandos. Falta um mês para o Enem e dois para a Fuvest.

Minha inscrição na Fuvest está garantida. Infelizmente, durante a inscrição não se pode optar por duas carreiras, então apostei mesmo em Filosofia na USP.

Quando estamos preenchendo o formulário e escolhemos o curso, logo se abre uma nova janela com dizeres que têm como objetivo certificar que o curso marcado é o que de fato queremos. Sei que isso é um processo para evitar erros na inscrição. No entanto, confusa como estou com os cursos que desejo fazer, ter que ler essa pergunta é um tormento.

Acho que, para todos os vestibulandos na mesma situação, a nova guia que se abre parece mais um questionamento, feito em letras enormes, sobre a nossa escolha (o que nos deixa ainda mais apavorados).

A esta altura do campeonato, já estamos enlouquecendo. São muitos sentimentos: ansiedade, medo, preocupação, receio. Saber que um ano será resumido em alguns dias de provas é realmente assustador. Por outro lado, queremos mesmo que cheguem (e passem) os vestibulares. Tirar esse peso das costas.

O jeito é continuar estudando, para daqui a um mês darmos o nosso melhor e sairmos da prova com a consciência tranquila.

Só não nos peçam calma, porque neste momento é impossível!

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli