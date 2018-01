Sisu falha (de novo)!

E o Enem nos dá mais uma surpresa desta vez. Agora com a ajuda do “leilão” do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Desde domingo não consigo acessar o site. Assim como a página que dá acesso às notas das prova, o Sisu me informou que minha senha está “inválida”. Solicitei a recuperação da senha, mas até hoje não recebi o e-mail.

Também tentei o 0800 do Inep, que, – adivinhem! – não funciona. Na primeira tentativa, todos os atendentes estavam ocupados. Não pude fazer outras tentativas, pois já haviam se esgotado. O link “Fale com a gente” também não funcionou. Logo me lembrei daqueles call-centers embromadores, onde o cancelamento de uma linha telefônica ou de um cartão de crédito demora cerca de um mês para ser efetuado. Isso quando a ligação não “cai”.

Resultado: Não consegui me inscrever nos cursos de Letras e Linguística da UFSCar. Sorte minha não depender do Sisu. Mas, e para quem depende? O Enem em si já é desgastante, sem contar os inúmeros imprevistos que ocorrem antes, depois, – e até durante – o exame. Erros de impressão, locais de prova errados, fiscais mal orientados, etc. Espero que o mesmo não ocorra com o ProUni. Senão, será duplamente frustrante.

Bianca estudou por conta própria para entrar em Letras