Simulado à vista

Mais um simulado se aproxima: sinto frio na barriga e ansiedade. Talvez um mês seja muito pouco para ter uma melhora considerável. Mas em um mês também aprendemos muitas coisas. Parece que no cursinho nosso conhecimento fica entre extremos: aprendemos muita coisa em pouco tempo e, no entanto, não aprendemos metade do que devemos.

Bem dizem que vestibulando precisam ter um mundo de conhecimentos. E precisam mesmo! Vestibulando precisa saber um pouco de tudo. O problema é que esse pouco não é tão reduzido assim. Sensação de que, embora até o fim do ano ainda faltem meses, não há tempo suficiente pra dar conta de tanta matéria (isso sem contar os vestibulares do meio do ano). Pouco tempo pra lidar com muito aprendizado e dificuldades.

Este simulado também servirá para eu organizar melhor meu tempo de prova. Tentar algumas estratégias diferentes das do primeiro para ver se me saio melhor com em cada questão. É esperar e comparar os resultados.

Luiza Nunes é aluna do Cursinho da Poli